Коронавирус Создан первый в мире прибор, выявляющий китайский коронавирус в воздухе

2020-12-31 12:16 77

В Политехническом университете Валенсии (Испания) разработали устройство, которое позволяет напрямую обнаружить вирус SARS-CoV-2 в воздухе. Система включает в себя высокочувствительный биосенсор, который отслеживает нахождение вирусных белков в аэрозолях окружающей среды.

"Инновационную разработку можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов", - говорит один из один авторов исследования Серхи Мораис.

Изобретение поможет выработать предложения по снижению вероятности заражения во внутренних помещениях больницы и помочь в создании новых элементов управления безопасностью центров вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения.

В настоящее время на рынке нет аналогов - приборов прямого измерения вируса SARS-CoV-2 в атмосфере.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире