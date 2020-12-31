Экономика Что будет с курсом доллара в начале 2021 года - реальный прогноз Минфина

2020-12-31 13:44 119

В Кабмине уверяют, что резких колебаний курса доллара в начале 2021 года можно не опасаться. Также  украинцам рекомендуют не обращать внимания на обменники и курсы в них, поскольку колебания будут исключительно ситуативными.

"Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимания на обменники. Курс национальной валюты будет стабильным. Это - ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит заниматься незначительными ситуативными колебаниями", - сообщил в интервью ТВ глава Минфина Сергей Марченко. 

Глава Минфина говорит, что снижение курса - не всегда и не всем хорошо, поэтому речь идет именно о стабилизации.

"Колебания должны проходить в рамках определенных параметров. Резкие девальвация или ревальвация - это уже плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае различных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильным, как и в этом году", - отметил Марченко.

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