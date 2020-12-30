Экономика Криптовалюта пошла на взлет: курс биткоина быстро приближается к 30 тысячам долларов

2020-12-30 15:11 35

30 декабря на торговой площадке Coindesk, специализирующейся на торговле криптовалютой, стоимость биткоина превысила отметку в 28 тыс. долл.

По данным онлайн-платформы Coindesk, одна криптомонета стоила 28,6 тыс. долл., что является самой высокой ценой за все время существования биткоина.

При этом курс этой цифровой валюты на других площадках может отличаться, поскольку нет централизованной системы электронных торгов биткоином.

Напомним, в начале 2020 года стоимость биткоина составляла около 8 тысяч долларов. Затем в марте, во время первой волны пандемии коронавирусной болезни, она опустилась до отметки менее 4 тыс. долл. Впоследствии начался постепенный рост курса этой криптовалюты, что значительно ускорилось осенью. Лишь с середины октября курс биткоина вырос более чем вдвое. В ноябре его курс впервые за три года превысил отметку в 18 тыс. , а уже 16 декабря - впервые в истории пересек порог в 20 тысяч.

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