Коронавирус Украинских водителей массово забросали сообщениями о вынесении штрафов

2020-12-30 17:00 77

 

Во вторник, 29 декабря, кабинет водителя разослал украинцам сообщения о вынесении штрафов.

Об этом сообщают Штрафи UA на своей странице в Фейсбук.

При этом украинцев призвали не волноваться, ведь такие письма получили даже те, кто уже давно оплатил эти штрафы и забил о них.

«Получили сообщение, что на вас «составлено постановление об административном правонарушении»? Не волнуйтесь! Вчера кабинет водителя разослал сообщение о вынесении штрафов. Такие письма получили даже те, кто уже давно оплатил эти штрафы и забыл о них. Если вы получили письмо от support@hsc.gov.ua о том, что вас вынесено постановление, а вы точно знаете, что у вас долгов, просто не обращайте на него внимания. Это была техническая рассылка от МВД», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, если хочется проверить, действительно ли нет штрафа, то можно обратиться в техподдержку Штрафы UA.

«Если на душе все равно неспокойно, обращайтесь в техподдержку Штрафы UA, и наши менеджеры с радостью вам помогут все проверить!», – объяснили украинцам.

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