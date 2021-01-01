Политика Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time

2021-01-01 14:46 56

Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США. 

"Выбор Человека года редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах.

Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", - пояснил главред журнала Эдвард Фельсенталь.

В списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден,Камала Харрис, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, а также движение за расовую справедливость, вспыхнувшее после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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