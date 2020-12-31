Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова быстро увеличивается - где сегодня опасно

2020-12-31 10:11 49

Суточный прирост случаев коронавируса в Украине увеличился до 9 699 случаев, выздоровели 11 803 пациента. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Как сообщил в последний день года глава МОЗ Украины Максим Степанов, за сутки в Украине госпитализировали 2704 человека, число умерших составило 209 человек. Также выздоровели 11 803 пациента.

За минувшие сутки сделали 58 547 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 пациентов скончались.

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