Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова быстро увеличивается - где сегодня опасно

2020-12-31 10:11 49

Суточный прирост случаев коронавируса в Украине увеличился до 9 699 случаев, выздоровели 11 803 пациента. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Как сообщил в последний день года глава МОЗ Украины Максим Степанов, за сутки в Украине госпитализировали 2704 человека, число умерших составило 209 человек. Также выздоровели 11 803 пациента.

За минувшие сутки сделали 58 547 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 пациентов скончались.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Великобритания первой в мире одобрила еще один препарат от коронавируса

2020-12-30 13:44 70

COVID-паспорт: Вышло мобильное приложение, фиксирующее коронавирусную историю граждан

2020-12-30 10:40 91

В Украине за сутки 7986 новых случаев Covid-19, но рекорд по числу выздоровевших

2020-12-30 09:39 371

Вступил в силу закон о сокращении сроков испытания и регистрации вакцин от Covid-19

2020-12-29 14:45 84

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова быстро увеличивается - где сегодня опасно

2020-12-31 10:11 49

Будут ли в 2021 году повышать субсидии на услуги ЖКХ в связи с ростом тарифов

2020-12-31 09:10 63

Китайская вакцина, которая станет первой в Украине, еще не доказала свою эффективность - Reuters

2020-12-30 20:30 140

Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим

2020-12-30 17:30 518
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова быстро увеличивается - где сегодня опасно 2020-12-31 10:11 49
Будут ли в 2021 году повышать субсидии на услуги ЖКХ в связи с ростом тарифов 2020-12-31 09:10 63
Китайская вакцина, которая станет первой в Украине, еще не доказала свою эффективность - Reuters 2020-12-30 20:30 140
Украина заключила первый контракт с производителем вакцины от COVID-19: цена и что получим 2020-12-30 17:30 518