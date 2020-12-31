Экономика Биткоин снова побил рекорд: одна такая монета сегодня уже стоит, как квартира в Киеве

2020-12-31 15:46 70

31 декабря на торговой площадке Coindesk, специализирующейся на торговле криптовалютой, стоимость биткоина превысила историческую отметку в 29 тыс. долларов.

Как следует из данных онлайн-платформы Coindesk, одна единица криптовалюты стоила 29,2 тыс. долл., что является самой высокой ценой за все время существования биткоина. На долю биткоина приходится около 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Впрочем, добавим, что курс этой цифровой валюты на других площадках может отличаться, поскольку нет централизованной системы электронных торгов биткоином.

Напомним, весной года стоимость самой ходовой криптовалюты опустилась до отметки менее 4 тыс. долл. Впоследствии начался постепенный рост курса этой монеты. На днях была пройдена отметка в 28 тысяч долларов за биткоин и рост продолжается.

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