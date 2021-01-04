В Украине быстро сокращается число новых случаев заражения - ситуация по областям

В Украине продолжает сокращаться количество выявленных случаев коронавируса. Так, за прошедшие 24 часа зафиксировано 4158 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, всего в Украине зафиксировали уже 1,078 млн случаев COVID-19. За сутки госпитализированы - 1526 украинцев, 73 погибли от осложнений, а выздоровели - 4693 человека.
"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.
Число новыз случаев заражения коронавирусом в областях Украины:
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире