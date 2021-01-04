Коронавирус В Украине быстро сокращается число новых случаев заражения - ситуация по областям

2021-01-04 09:40 224

В Украине продолжает сокращаться количество выявленных случаев коронавируса. Так, за прошедшие 24 часа зафиксировано 4158 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, всего в Украине зафиксировали уже 1,078 млн случаев COVID-19. За сутки госпитализированы - 1526 украинцев, 73 погибли от осложнений, а выздоровели - 4693 человека.

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.

Число новыз случаев заражения коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 54 случая
  • Волынская область - 83 
  • Днепропетровская область - 234 *
  • Донецкая область - 162 *
  • Житомирская область - 91 
  • Закарпатская область - 50 
  • Запорожская область - 528 
  • Ивано-Франковская область - 104 
  • Киевская область - 301 
  • Киев - 504
  • Кировоградская область - 7 
  • Луганская область - 12 *
  • Львовская область - 352 
  • Николаевская область - 314 
  • Одесская область - 285 
  • Полтавская область - 269 
  • Ровенская область - 54 
  • Сумская область - 39 
  • Тернопольская область - 72 
  • Харьковская область - 63 
  • Херсонская область - 75 
  • Хмельницкая область - 26 
  • Черкасская область - 300 
  • Черновицкая область - 134 
  • Черниговская область - 45 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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