Коронавирус В Украине быстро сокращается число новых случаев заражения - ситуация по областям

2021-01-04 09:40 224

В Украине продолжает сокращаться количество выявленных случаев коронавируса. Так, за прошедшие 24 часа зафиксировано 4158 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, всего в Украине зафиксировали уже 1,078 млн случаев COVID-19. За сутки госпитализированы - 1526 украинцев, 73 погибли от осложнений, а выздоровели - 4693 человека.

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.

Число новыз случаев заражения коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 54 случая

Волынская область - 83

Днепропетровская область - 234 *

Донецкая область - 162 *

Житомирская область - 91

Закарпатская область - 50

Запорожская область - 528

Ивано-Франковская область - 104

Киевская область - 301

Киев - 504

Кировоградская область - 7

Луганская область - 12 *

Львовская область - 352

Николаевская область - 314

Одесская область - 285

Полтавская область - 269

Ровенская область - 54

Сумская область - 39

Тернопольская область - 72

Харьковская область - 63

Херсонская область - 75

Хмельницкая область - 26

Черкасская область - 300

Черновицкая область - 134

Черниговская область - 45

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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