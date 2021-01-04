Экономика Что происходит с долларом и евро в начале 2021 года - точный курс валют на сегодня

2021-01-04 12:16 35

Начало нового года в Украине отмечено относительным спокойствием на валютном рынке. Сегодня, 4 января, средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 28,17-28,50 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем (четверг, 31 декабря 2020 года) доллар в покупке подешевел на 2 коп., однако в продаже не изменился.

Единая валюта ЕСи в покупке, и в продаже остался удержала свои позиции. Официальный курс евро сейчас составляет 34,20-34,90 грн.

Рубль несколько вырос в продаже. Сейчас его курс составляет 0,350-0,386 грн.

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