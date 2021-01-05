Маски, танцы и виртуальный парад - как пройдет инаугурация Байдена в условиях карантина

В США приняли решение изменить традиционные мероприятия по случаю инаугурации президента из-за пандемии коронавируса. Так, знаменитое двухчасовое шествие избранного президента к Белому дому заменят на виртуальный парад.
По данным CNN, виртуальную версию парада будут транслировать по телевидению, а в программе ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей. При этом организаторы события заявляют, что участники парада будут соблюдать социальную дистанцию.
Также известно, что Байдена после принесения присяги в Капитолии в Белый дом будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.
Напомним, инаугурация нового президента США запланирована на 20 января. После принятия присяги Джо Байден официально свступит в должность американского лидера. А вот пока еще действующий президент Дональд Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена. Вместо этого он планирует провести митинг во Флориде.
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