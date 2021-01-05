Коронавирус Последствия вируса могут приковать к койке, врач назвал самые опасные болезни: "кроме проблем с легкими..."

2021-01-05 19:30 112

После перенесения коронавируса у многих появляются опасные последствия и вылазят новые болячки

Так, украинский врач Тарас Жиравецкий, на своей странице в Facebook рассказал, какие еще осложнения кроме проблем с легкими дает коронавирус. При этом он призвал украинцев поберечь себя месяц-два после выздоровления.

Он отметил, что в первую очередь после того, как вы перенесли коронавирус, удару подвергаются легкие, а этот орган четко связан с сердцем.

Жиравецкий советует обратиться к врачам, чтобы пропить препараты для восстановления печени, ведь поражение печени наблюдается у каждого третьего переболевшего вирусом. И через 2-3 недели печеночные пробы вернутся в норму. Конечно же в это время нужно отказаться от алкоголя.

Проблемы с сердцем – может возникать аритмия или тахикардия. Поскольку орган непосредственно связан с легкими, на него нельзя давать нагрузки и дать время восстановиться. Если есть тревожные звоночки, нужно обратиться к кардиологу и провести обследование, чтобы понять общую картину поражения.

Врач также посоветовал следить за давлением - потому контролируйте почечные пробы и уровень мочевой кислоты.

А кардиолог поможет подобрать препараты для снижения давления.