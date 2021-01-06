В Украине быстро растет число новых случаев инфицирования Covid-19 - ситуация по регионам
2021-01-06 09:38 140
За минувшие сутки в нашей стране подтвердилось 6911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в столице (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ссего за время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 090 496 человек. При этом 761 898 - выздоровели, из них 14 490 человек в течение минувших суток.
Число новых случаев Covid-19 за последние 24 часа:
- Винницкая область - 158 случаев
- Волынская область - 135
- Днепропетровская область - 225
- Донецкая область - 259
- Житомирская область - 88
- Закарпатская область - 76
- Запорожская область - 622
- Ивано-Франковская область – 120
- Киевская область - 596
- г. Киев - 931
- Кировоградская область - 65
- Луганская область - 187
- Львовская область - 324
- Николаевская область - 120
- Одесская область - 668
- Полтавская область - 309
- Ровенская область - 243
- Сумская область - 115
- Тернопольская область - 161
- Харьковская область - 557
- Херсонская область - 117
- Хмельницкая область - 316
- Черкасская область - 345
- Черновицкая область - 139
- Черниговская область - 35
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