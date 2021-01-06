Коронавирус В Украине быстро растет число новых случаев инфицирования Covid-19 - ситуация по регионам

2021-01-06 09:38 140

За минувшие сутки в нашей стране подтвердилось 6911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в столице (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ссего за время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 090 496 человек. При этом 761 898 - выздоровели, из них 14 490 человек в течение минувших суток.

Число новых случаев Covid-19 за последние 24 часа:

  • Винницкая область - 158 случаев
  • Волынская область - 135
  • Днепропетровская область - 225 
  • Донецкая область - 259 
  • Житомирская область - 88 
  • Закарпатская область - 76 
  • Запорожская область - 622 
  • Ивано-Франковская область – 120
  • Киевская область - 596 
  • г. Киев - 931 
  • Кировоградская область - 65 
  • Луганская область - 187 
  • Львовская область - 324
  • Николаевская область - 120
  • Одесская область - 668 
  • Полтавская область - 309
  • Ровенская область - 243 
  • Сумская область - 115 
  • Тернопольская область - 161 
  • Харьковская область - 557 
  • Херсонская область - 117 
  • Хмельницкая область - 316 
  • Черкасская область - 345 
  • Черновицкая область - 139 
  • Черниговская область - 35 

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