Коронавирус В Украине быстро растет число новых случаев инфицирования Covid-19 - ситуация по регионам

2021-01-06 09:38 140

За минувшие сутки в нашей стране подтвердилось 6911 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в столице (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ссего за время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 090 496 человек. При этом 761 898 - выздоровели, из них 14 490 человек в течение минувших суток.

Число новых случаев Covid-19 за последние 24 часа:

Винницкая область - 158 случаев

Волынская область - 135

Днепропетровская область - 225

Донецкая область - 259

Житомирская область - 88

Закарпатская область - 76

Запорожская область - 622

Ивано-Франковская область – 120

Киевская область - 596

г. Киев - 931

Кировоградская область - 65

Луганская область - 187

Львовская область - 324

Николаевская область - 120

Одесская область - 668

Полтавская область - 309

Ровенская область - 243

Сумская область - 115

Тернопольская область - 161

Харьковская область - 557

Херсонская область - 117

Хмельницкая область - 316

Черкасская область - 345

Черновицкая область - 139

Черниговская область - 35

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