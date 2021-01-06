Коронавирус За Украину вступились более 10 стран ЕС: Еврокомиссию просят поделиться вакцинами

2021-01-06 21:30 84

К Европейской комиссии обратились 13 страны ЕС с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. В частности, они просят помочь Украине, передает РБК-Украина.

Копию письма обнародовал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - стран Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - говорится в письме.

Также они просят помочь Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

Напомним, руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что Украина могла бы лучше обеспечить себя вакцинами от коронавируса.

Отметим, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

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