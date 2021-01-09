Коронавирус Чем можно торговать в магазинах и киосках во время локдауна: детальное разъяснение Минздрава

2021-01-09 10:30 119

С 8 января в Украине действует локдаун и у многих возникают вопросы к его нормам. В частности, остается непонятным, какие категории товаров разрешили продавать в супермаркетах.

В Министерстве здравоохранения объяснили, какими товарами можно торговать в магазинах, супермаркетах и киосках, пишут на сайте Кабинета министров.

Так, в магазинах разрешено продавать продукты питания, лекарства и медицинские изделия и средства гигиены и связи. Кроме того, разрешено торговать ветпрепаратами и кормами, семенами и средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли этими товарами, а также горючим. Остальные же товары можно только с осуществлением адресной доставки.

Работа киосков также разрешена. Им можно торговать всеми товарами, поскольку там не предполагается прием посетителей.

Также в Минздраве уточнили, что табачные изделия в супермаркетах во время локдауна продавать не запрещено.

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