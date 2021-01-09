Коронавирус Локдаун обрушился на украинцев, правила карантина изменились: что под запретом до 25 января

2021-01-09 11:00 217

 

Украинцам напомнили о том, что останется под запретом на время жесткого локдауна, который стартовал 8 января и продлится до полуночи 25 числа

На время усиления карантина в стране был введен целый ряд дополнительных ограничений, которых не было ранее, сообщается в материале РБК-Украина.

В частности, под запрет попали новогодние и рождественские ярмарки, которые на праздники радовали украинцев, а также любые массовые мероприятия. Также в стране закрыли образовательные учреждения, за исключением детсадов и спецзаведений, непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения культуры, фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения.

Украинцам перестали продавать в магазинах товары, которые не относятся к категории разрешенных. Также нельзя обслуживать клиентов в кафе, барах, ресторанах – эти заведения работают только на вынос. Попала под запрет и работа заведений сферы бытового обслуживания.

На время локдауна магазинам разрешается торговать группами товаров первой необходимости, к которым относятся:

  • продукты,
  • средства личной гигиены,
  • бытовая химия,
  • медицинские товары и лекарства,
  • корма для животных и ветеринарные препараты,
  • семена и защитные средства для растений,
  • средства связи,
  • печатная пресса.

Магазины, в которых не менее 60% площади занимают указанные товары, могут продолжать работу во время локдауна. Также разрешена торговля табачными изделиями.

При этом, во время жесткого карантина в магазинах нельзя будет приобрести одежду, обувь, игрушки, сантехнику, текстиль, строительные материалы, мебель, бытовую технику, очки, ювелирные изделия. Эти товары украинцам придется либо заказывать с доставкой, либо приобретать в киосках.

В свою очередь, общественный транспорт продолжает работать без ограничений. При этом, отмечается, что в метро могут ограничить вход пассажиров на станциях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Чем можно торговать в магазинах и киосках во время локдауна: детальное разъяснение Минздрава

2021-01-09 10:30 119

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине сегодня введен усиленный карантин - полный список новых запретов и ограничений с 8 до 24 января

2021-01-08 11:12 280

Январский локдаун в Украине: на кого не распространяются ограничения

2021-01-08 09:11 350

У Кличко рассказали, что закроют в Киеве на время локдауна

2021-01-07 18:30 224

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В США появился новый, более заразный штамм коронавируса - доклад Белого дома

2021-01-09 15:00 91

В Украине снова изменилась динамика распространения COVID-19

2021-01-09 11:30 77

Локдаун обрушился на украинцев, правила карантина изменились: что под запретом до 25 января

2021-01-09 11:00 217

Чем можно торговать в магазинах и киосках во время локдауна: детальное разъяснение Минздрава

2021-01-09 10:30 119
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В США появился новый, более заразный штамм коронавируса - доклад Белого дома 2021-01-09 15:00 91
В Украине снова изменилась динамика распространения COVID-19 2021-01-09 11:30 77
Локдаун обрушился на украинцев, правила карантина изменились: что под запретом до 25 января 2021-01-09 11:00 217
Чем можно торговать в магазинах и киосках во время локдауна: детальное разъяснение Минздрава 2021-01-09 10:30 119