Коронавирус Локдаун обрушился на украинцев, правила карантина изменились: что под запретом до 25 января

2021-01-09 11:00 217

Украинцам напомнили о том, что останется под запретом на время жесткого локдауна, который стартовал 8 января и продлится до полуночи 25 числа

На время усиления карантина в стране был введен целый ряд дополнительных ограничений, которых не было ранее, сообщается в материале РБК-Украина.

В частности, под запрет попали новогодние и рождественские ярмарки, которые на праздники радовали украинцев, а также любые массовые мероприятия. Также в стране закрыли образовательные учреждения, за исключением детсадов и спецзаведений, непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения культуры, фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения.

Украинцам перестали продавать в магазинах товары, которые не относятся к категории разрешенных. Также нельзя обслуживать клиентов в кафе, барах, ресторанах – эти заведения работают только на вынос. Попала под запрет и работа заведений сферы бытового обслуживания.

На время локдауна магазинам разрешается торговать группами товаров первой необходимости, к которым относятся:

продукты,

средства личной гигиены,

бытовая химия,

медицинские товары и лекарства,

корма для животных и ветеринарные препараты,

семена и защитные средства для растений,

средства связи,

печатная пресса.

Магазины, в которых не менее 60% площади занимают указанные товары, могут продолжать работу во время локдауна. Также разрешена торговля табачными изделиями.

При этом, во время жесткого карантина в магазинах нельзя будет приобрести одежду, обувь, игрушки, сантехнику, текстиль, строительные материалы, мебель, бытовую технику, очки, ювелирные изделия. Эти товары украинцам придется либо заказывать с доставкой, либо приобретать в киосках.

В свою очередь, общественный транспорт продолжает работать без ограничений. При этом, отмечается, что в метро могут ограничить вход пассажиров на станциях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире