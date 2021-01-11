Политика Президент Чехии назвал Трампа трусом и сравнил захват Капитолия с Евромайданом в Киеве

2021-01-11 08:12 63

Президент Чехии Милош Земан сравнил захват Капитолия в Вашингтоне с украинской Революцией достоинства. 

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

Земан возложил ответственность за события в Вашингтоне на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали.

"Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - считает он.

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