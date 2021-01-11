Коронавирус Впервые за долгое время Киев не лидирует по числу новых случаев Covid-19

2021-01-11 09:38 77

В Украине за сутки подтвердилось 4288 новых случая заражения китайским коронавирусом, еще 68 пациентов скончались.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за  минувшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 1 119 314 случаев заболевания Covid-19. Выздоровели 796 417 человек (+4819 за сутки).

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 19 835 человек (+68 за сутки).

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Коронавирус

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