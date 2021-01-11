Коронавирус Россию внесли в список "красных стран". Теперь по возвращению из РФ надо отбыть 14-дневную изоляцию

2021-01-11 18:00 91

Все страны-соседи Украины, в том числе и Россия, находятся в "красном" списке из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, обнародованные в понедельник, 11 января.

В общем списке находятся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Там указана информация о количестве активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. В Украине этот показатель составляет 106,8. Те страны, у которых это число больше, попадают в "красный" список.

Активнее чем в Украине коронавирус распространяется в таких ближайших странах, как Словакия (674,5), Польша (316,7), Беларусь (279,8), Молдова (264,41), Румыния (253,08) и Венгрия (242,73).

Отметим, что с сегодняшнего дня Россия (340,9) также находится в "красном" списке. В связи с этим при въезде из этой страны в Украину необходимо установить на смартфон приложение "Дій вдома" или "Вдома" и провести в самоизоляции не менее 14 дней. Также иностранцам без постоянного украинского ВНЖ необходимо иметь при себе страховку с покрытием лечения от Covid-19.

Также, согласно данным Минздрава, в "красном" списке находятся Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Швеция, Израиль, Нидерланды, Латвия, Дания, Португалия, Грузия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Турция, Франция, Канада, Бельгия, Норвегия и другие страны.

В перечень стран "зеленой" зоны включены Греция, Япония, Индия, Египет и Австралия и еще 111 стран.

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