Коронавирус Чем страдают выздоровевшие после COVID-19 пациенты

2021-01-11 21:30 63

Три четверти пациентов с COVID-19 еще в течении шести месяцев после выписки из больниц страдают как минимум от одного симптома коронавирусного недомогания

Когортное исследование, посвященное последствиям заражения COVID-19 среди людей, госпитализированных в китайском Ухане, доказало, что наиболее стойкими симптомами являются усталость или мышечная слабость – ими впоследствии страдают 63% выздоровевших. При этом 26% также имеют проблемы со сном, а 23% – беспокойство или депрессию, отмечает news-medical.

У бывших тяжелобольных пациентов даже спустя полгода после обнаружения первых симптомов часто встречались нарушения работы легких, а также аномалии, указывающие на повреждение этого органа.

Что касается уровня антител, то через шесть месяцев он падал более, чем наполовину (52,5%). Это и вызывает опасения по поводу возможного повторного заражения вирусом.

Профессор Бин Цао из Столичного медицинского университета отмечает: «Поскольку COVID-19 – новое заболевание, мы только начинаем понимать некоторые из его долгосрочных последствий. Наш анализ показал, что большинство пациентов продолжают жить с некоторыми неприятными симптомами вируса после выписки из больницы. Это говорит о необходимости оказания помощи особенно тем, кто пострадал от тяжелой формы. Нужно провести более крупное исследование, чтобы понять полный спектр воздействия COVID-19 на людей».

В этой работе проанализировали состояние 1 733 больных COVID-19. Наблюдение за каждым длилось в среднем 186 дней. Кроме того, они также проходили медицинский осмотр, лабораторные тесты и тест на выносливость, у некоторых дополнительно проверили работу легких.

Как выяснилось, у переболевших тяжелой формой наблюдалась небольшая слабость в работе легких, большинство из них страдали диффузным нарушением – снижением потока кислорода из легких в кровоток. Они же показали худшие результаты в тесте на выносливость, при котором измеряется расстояние, пройденное за шесть минут.

Авторы также обнаружили, что у некоторых пациентов после выписки появлялись проблемы с почками. Известно, что COVID-19 влияет не только на легкие, но и на другие органы. Лабораторные тесты показали, что 13% пациентов, у которых до болезни почки функционировали нормально, при последующем наблюдении было снижение работоспособности почек.

На сегодня имеется мало информации о клинической картине последствий COVID-19. Поэтому данное исследование является актуальным и своевременным, считают его авторы.

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