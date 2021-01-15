Коронавирус Названы лекарства, которые смертельно опасны для зараженных коронавирусом

2021-01-15 09:39 343

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати, США, Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, которые могут представлять угрозу здоровью при заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Good Housekeeping со сылкой на данные медика, во время лечения COVID-19 необходимо перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом.

Джошуа Шаффцин объяснил, что из-за медикаментов, которые содержат лоперамид, замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно отчиститься от бактерий и воспалений.

Также он призвал не использовать ингаляторы, если нет астмы, так как они могут навредить сердцу. По его словам, любой препарат, содержащий фенилафрин, который входит в состав многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца. Данные препараты вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снижают кровоток. Особенно опасно это может быть для людей с повышенным давлением.

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