Коронавирус Кличко хочет возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна

2021-01-13 20:30 56



Киевский городской голова Виталий Кличко обратился в Министерство образования и науки и Кабинет Министров с предложением возобновить учебу в младшей школе для учеников первых-четвертых классов.

Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"Я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе, чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа, поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается ", - отметил мэр.

Кличко добавил, что дистанционное обучение для учеников младших классов является неэффективным.

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"Возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное, логичное решение", - отметил Кличко.

Он напомнил, что детские сады в столице работают во время локдауна в обычном режиме.

"На сегодняшний день в столице на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах", - рассказал Кличко.

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