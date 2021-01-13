Кличко хочет возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился в Министерство образования и науки и Кабинет Министров с предложением возобновить учебу в младшей школе для учеников первых-четвертых классов.
Об этом Кличко сообщил на брифинге.
"Я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе, чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа, поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается ", - отметил мэр.
Кличко добавил, что дистанционное обучение для учеников младших классов является неэффективным.
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"Возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное, логичное решение", - отметил Кличко.
Он напомнил, что детские сады в столице работают во время локдауна в обычном режиме.
"На сегодняшний день в столице на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах", - рассказал Кличко.
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