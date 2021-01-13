Коронавирус "Карантинные" 8 тысяч: Шмыгаль назвал сумму, которую уже выплатило государство

2021-01-13 21:30 49

По состоянию на 13 января государство компенсировало более 4 миллиардов гривен наемным работникам и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Государство уже компенсировало более 4 миллиардов гривен по различным программам помощи во время данных выплат в декабре. И они будут завершены в данный месяц - январь. Старт усиленного карантина с 8 января - наиболее оптимальная дата, ведь это период, когда есть возможность не допустить распространения вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости, которая потенциально образовавалась во время соответствующих празднований из-за высокой мобильности населения в этот период", - заявил глава правительства.

Напомним, что с 21 декабря в Украине начались выплаты "карантинных" 8 тысяч гривен. Почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мероприятий должно было быть удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дія".

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