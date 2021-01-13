Коронавирус Самая опасная покупка года: Шмыгаль принялся комментировать носки

2021-01-13 18:30 70

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что во время локдауна запрещается покупать непродовольственные товары, чтобы население было менее мобильным и меньше времени проводило в магазине. Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Мы установили ограничения, которые максимально предупреждают скопления людей. Например, ограничена работа магазинов непродовольственных товаров, которые не являются товарами первой необходимости. Продовольственные товары: средства гигиены, бытовой химии, медицинские изделия - все необходимое есть в доступе. Есть большое количество нареканий и даже шуток по поводу того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то не продуктовое. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно - большая возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов и распространить заболеваемость дальше", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что таким путем идут большинство европейских и мировых стран, вводят ограничения.

Но украинцы не прекращают шутить относительно запретов на продажу в маркетах носков и других товаров.

Напомним, после введения локдауна выяснилось, что в магазинах запрещается продажа непродовольственных товаров, таких, как носки. Поэтому в Минздраве объясняли, что запрещается деятельность бытовых магазинов, а из киосков можно торговать кофе, сигаретами и батарейками.

Также напомним, что с 8 января до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

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