Коронавирус Covid-19 в Украине: число новых случаев заражения за сутки выросло почти до 8 тысяч

2021-01-14 09:37 70

В Украине за прошедшие сутки выявили 7 925 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировали 2,2 тыс. украинцев.162 человека скончались от коронавирусной инфекции.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 1 138 764 случая заболевания Covid-19, выздоровели 837 063 человек (+10 192 за сутки).

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