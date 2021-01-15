Политика Украина и Венгрия попытаются уладить спорные вопросы после смены власти в США

2021-01-15 14:12 77

Главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто согласовали новые переговоры в Киеве из-за жесткого кризиса в отношениях. Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве, по данным СМИ, поступило от украинской стороны.

Как сообщает ЕП со сылкой на Дмитрия Кулебу, визит венгерского чиновника ожидается ближе к концу января.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - заявил министр.

Другие источники издания также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США. При этом речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сийярто ранее, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.

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