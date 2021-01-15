Политика Создатель Twitter признал, что блокировка страницы Трампа создала опасный прецедент

2021-01-15 09:11 63

Глава Twitter Джек Дорси признал, что недавний случай блокировки страницы действующего президента США Дональда Трампа в этой социальной сети создал опасный прецедент.

"Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", – отметил Дорси.

По его словам, блокировка демонстрирует "неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению".

Вместе с тем Дорси указал, что в целом считает это вынужденное решение правильным.

"Мы столкнулись с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности... Но я не радуюсь и не испытываю чувства гордости от того, что касается блокировки аккаунта Трампа", – сказал глава Twitter.

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