В Турции началась массовая вакцинация населения от коронавируса китайской вакциной

В Турции началась компания вакцинации населения от коронавируса препаратом Sinovac китайского производства.
"Сегодня мы вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса.
Процесс начат для всех наших медицинских работников", - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter.
Научный совет, о котором упомянул министр, был создан в начале прошлого года для профессионального и оперативного реагирования на пандемические вызовы.
Ранее в Турции одобрили экстренное применение вакцины Sinovac от китайского производителя Sinovac Biotech.
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