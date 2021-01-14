Экономика Эксперты ожидают курс доллара на уровне до 29,5 грн в 2021 году

2021-01-14 22:00 70

В 2021 году эксперты ожидают, что курс доллара составит 27-29,5 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл ", - цитирует пресс-служба слова советника Президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко.

По его словам, на курс валюты в Украине влияет ряд факторов - состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается, в частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция.

Он отметил, что это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

По словам Олега Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - отметил Устенко.

Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ завозили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

По его словам, создаются основания для укрепления национальной валюты.

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