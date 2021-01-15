Коронавирус За сутки в Украине зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-01-15 12:43 35

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8199 новых случаев заражения коронавирусом, 166 украинцев скончались.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Киевской и Николаевской областях.

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 1 146 963 случая заболевания Covid-19, выздоровел 847 391 человек (+10 328 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 20 542 человека (+166 за сутки).

Число новых случаев в областях Украины:

  • Винницкая область - 209
  • Волынская область - 127
  • Днепропетровская область - 533
  • Донецкая область - 443
  • Житомирская область - 214
  • Закарпатская область - 100
  • Запорожская область - 629
  • Ивано-Франковская область – 173
  • Киев - 896
  • Киевская область - 588
  • Кировоградская область - 78
  • Луганская область - 179
  • Львовская область - 525
  • Николаевская область - 489
  • Одесская область - 592
  • Полтавская область - 287
  • Ровенская область - 242
  • Сумская область - 344
  • Тернопольская область - 191
  • Харьковская область - 310
  • Херсонская область - 121
  • Хмельницкая область - 146
  • Черкасская область - 281
  • Черновицкая область - 227
  • Черниговская область – 275

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