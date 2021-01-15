За сутки в Украине зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев
2021-01-15 12:43 35
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8199 новых случаев заражения коронавирусом, 166 украинцев скончались.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Киевской и Николаевской областях.
В целом за время пандемии в стране зафиксировано 1 146 963 случая заболевания Covid-19, выздоровел 847 391 человек (+10 328 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 20 542 человека (+166 за сутки).
Число новых случаев в областях Украины:
- Винницкая область - 209
- Волынская область - 127
- Днепропетровская область - 533
- Донецкая область - 443
- Житомирская область - 214
- Закарпатская область - 100
- Запорожская область - 629
- Ивано-Франковская область – 173
- Киев - 896
- Киевская область - 588
- Кировоградская область - 78
- Луганская область - 179
- Львовская область - 525
- Николаевская область - 489
- Одесская область - 592
- Полтавская область - 287
- Ровенская область - 242
- Сумская область - 344
- Тернопольская область - 191
- Харьковская область - 310
- Херсонская область - 121
- Хмельницкая область - 146
- Черкасская область - 281
- Черновицкая область - 227
- Черниговская область – 275
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