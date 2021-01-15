Коронавирус За сутки в Украине зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-01-15 12:43 35

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8199 новых случаев заражения коронавирусом, 166 украинцев скончались.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Киевской и Николаевской областях.

В целом за время пандемии в стране зафиксировано 1 146 963 случая заболевания Covid-19, выздоровел 847 391 человек (+10 328 за сутки). От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 20 542 человека (+166 за сутки).

Число новых случаев в областях Украины:

Винницкая область - 209

Волынская область - 127

Днепропетровская область - 533

Донецкая область - 443

Житомирская область - 214

Закарпатская область - 100

Запорожская область - 629

Ивано-Франковская область – 173

Киев - 896

Киевская область - 588

Кировоградская область - 78

Луганская область - 179

Львовская область - 525

Николаевская область - 489

Одесская область - 592

Полтавская область - 287

Ровенская область - 242

Сумская область - 344

Тернопольская область - 191

Харьковская область - 310

Херсонская область - 121

Хмельницкая область - 146

Черкасская область - 281

Черновицкая область - 227

Черниговская область – 275

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