Коронавирус Шмыгаль «рассекретил» планы правительства по локдауну

2021-01-16 14:00 189

 

Правительство не предполагает продлевать локдаун, который проходит с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 25 января страна должна вернуться к адаптивному карантину, а локдаун вводили, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

«Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение заболеваемости, мы ожидаем более значительного роста».

По словам премьер, медицинская система готова к новым вызовам из-за коронавируса.

"На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек — 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", — пояснил Шмыгаль.

Ранее сообщалось о том, как главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что локдаун в Украине могут продлить лишь в том случае, если будет зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

При этом, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине есть основания для продления жесткого карантина после 24 января.

По его мнению, основная причина – это новогодние праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

Однако чуть позже министр за ночь уже передумал продлевать локудаун в стране. «Даже мысли такой нет (продлевать локдаун). Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями. Мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину», - сказал он.

Также Степанов сообщил, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

При этом он уточнил, что трехнедельный локдаун поможет справиться не только с коронавирусом, но и снизит возможность заразиться гриппом, так как сейчас идет сезонное обострение.

Тем временем, 42% жителей Киева не поддержали решение правительства Украины по введению локдауна в январе.

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