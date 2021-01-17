Коронавирус Вакцинация от коронавируса для части украинцев будет платной: когда стартует и какая цена дозы

2021-01-17 10:30 238

 

В Украине первыми бесплатную прививку от коронавируса получат врачи, работающие с больными COVID-19, украинцы, живущие в домах престарелых, и те, кто участвует в Операции Объединенных сил. Остальные смогут рассчитывать на платную вакцинацию от коронавируса.

Об этом по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым заявила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, платная вакцинация от коронавируса в Украине может начаться не ранее второй половины 2021 года.

"Мы также спрашивали [министра Степанова], будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривен за прививку... Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", - отметила она.

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Шкарлет считает, что после карантина дети 1-4 классов смогут вернуться в школы 2021-01-17 11:00 77