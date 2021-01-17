Политика В МИД рассказали, планирует ли Украина переименовать Грузию по примеру Литвы

2021-01-17 12:30 105

 

Украина не планирует переименовывать Грузию в Сакартвело в официальных документах по примеру Литвы (лит. Sakartvelas - Ред.).

Об этом со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел (МИД) сообщает BBC News Украина в субботу, 16 января.

"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 21 декабря прошлого года Государственная комиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

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Политика

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