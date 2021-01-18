Коронавирус За сутки в Украине 3 тысячи новых случаев заражения, каждый третий госпитализирован

2021-01-18 13:42 56

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали всего 3 034 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Николаевской, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.

За 24 часа госпитализировано - 1 304 человека; летальных случаев – 67; выздоровели – 5 236 человек; осуществлено тестированний за сутки – 13 247 (в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область – 102 случая

Волынская область – 129

Днепропетровская область – 220

Донецкая область – 91

Житомирская область – 111

Закарпатская область – 91

Запорожская область – 266

Ивано-Франковская область – 110

г. Киев – 301

Киевская область – 240

Кировоградская область – 5

Луганская область – 3

Львовская область – 122

Николаевская область – 323

Одесская область – 150

Полтавская область – 92

Ровенская область – 61

Сумская область – 84

Тернопольская область – 91

Харьковская область – 46

Херсонская область – 78

Хмельницкая область – 1

Черкасская область – 120

Черновицкая область – 161

Черниговская область – 36

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