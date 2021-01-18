За сутки в Украине 3 тысячи новых случаев заражения, каждый третий госпитализирован
2021-01-18 13:42 56
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали всего 3 034 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Николаевской, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.
За 24 часа госпитализировано - 1 304 человека; летальных случаев – 67; выздоровели – 5 236 человек; осуществлено тестированний за сутки – 13 247 (в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область – 102 случая
- Волынская область – 129
- Днепропетровская область – 220
- Донецкая область – 91
- Житомирская область – 111
- Закарпатская область – 91
- Запорожская область – 266
- Ивано-Франковская область – 110
- г. Киев – 301
- Киевская область – 240
- Кировоградская область – 5
- Луганская область – 3
- Львовская область – 122
- Николаевская область – 323
- Одесская область – 150
- Полтавская область – 92
- Ровенская область – 61
- Сумская область – 84
- Тернопольская область – 91
- Харьковская область – 46
- Херсонская область – 78
- Хмельницкая область – 1
- Черкасская область – 120
- Черновицкая область – 161
- Черниговская область – 36
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