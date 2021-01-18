Коронавирус За сутки в Украине 3 тысячи новых случаев заражения, каждый третий госпитализирован

2021-01-18 13:42 56

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали всего 3 034 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Николаевской, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.

За 24 часа госпитализировано - 1 304 человека; летальных случаев – 67; выздоровели – 5 236 человек; осуществлено тестированний за сутки – 13 247 (в частности методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846).

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область – 102 случая
  • Волынская область  –  129 
  • Днепропетровская область – 220
  • Донецкая область  –  91 
  • Житомирская область – 111 
  • Закарпатская область  –  91
  • Запорожская область – 266 
  • Ивано-Франковская область – 110
  • г. Киев – 301
  • Киевская область – 240 
  • Кировоградская область – 5 
  • Луганская область – 3 
  • Львовская область – 122 
  • Николаевская область – 323
  • Одесская область – 150 
  • Полтавская область – 92 
  • Ровенская область – 61 
  • Сумская область – 84 
  • Тернопольская область – 91 
  • Харьковская область – 46 
  • Херсонская область – 78 
  • Хмельницкая область – 1 
  • Черкасская область – 120
  • Черновицкая область – 161
  • Черниговская область – 36 

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