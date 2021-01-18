Политика ЭКСКЛЮЗИВ ​ НИКТО НЕ СТАНЕТ НАД ВАМИ С ВИЛАМИ, ЕСЛИ ВЫ КУПИТЕ ПАЛЯНИЦЮ ПО-ПОЛЬСКИ ИЛИ ПО-РУССКИ, - мовный омбудсмен Тарас Креминь

2021-01-18 12:00 280

В офисе "мовного омбудсмена" я оказалась первой в день введения нового языкового законодательства, предписывающего сфере обслуживания полностью перейти на украинский. Пришла "на почин" и экспромтом, не созваниваясь заранее, чтобы посмотреть и увидеть, как в действительности работает офис уполномоченного по защите украинского языка. В 10 утра офис походил на трудолюбивый улей: гудел и нагревался от количества жалоб на притеснения в Украине украинского же государственного языка. Как мне рассказали, жалобы стали поступать заранее, в основном - на неиспользование украинского в школах. И вот что "мовный омбудсмен" Тарас Креминь рассказал мне о видимых возможностях и перспективах своей команды:

​ - Вас не оскорбляет то, что на 30-м году Независимости в Украине нужно вводить "мовного омбудсмена", чтобы убедить людей говорить на украинском?

- Огромное достижение Украины само то, что у нас есть языковой закон и секретариат, контролирующий его исполнение. И у нас есть значительное количество сознательных граждан, которые ником не позволят нарушать их права, в том числе и на использование государственного языка.

​ На 30-м году Независимости мы впервые можем говорить про реальные достижения в имплементации языкового законодательства и восстановлении своих прав. Украина - страна для тех, кто уважает свое государство и думает о будущем своих детей.

- Вы наверняка видели, что сейчас распространяются методички, как не впустить либо выгнать "мовного инспектора", как игнорировать его требования. Выглядит это, честно говоря, как "зрада" - юристы заранее разъясняют гражданам, как нарушать языковое законодательство.

​ - Существует 1001 способ обойти закон, это отлично описано в "12 стульях" Ильфа и Петрова. Те, кто хочет игнорировать языковое законодательство, могут отправляться назад в СССР. А тем, кто хочет жить в современной Украине, необходимо выполнять требования законов.

​ Никто не будет стоять над вами с вилами и дёргать вас за руку, если вы захотите купить паляницю на русском, польском или венгерском. Но если вы работаете в сфере услуг, вы обязаны предоставлять информацию гражданам Украины исключительно на государственном языке.

- Тем, кто это не исполняет, вы будете выписывать штрафы? Полномочия вам это позволяют или вы должны действовать исключительно через суды?

​ - Через суды можно попытаться отменить вынесенные нами постановления. Но когда мы говорим о штрафах, мы имеем в виду только злостных нарушителей языкового законодательства. Мы сначала предупреждаем, доводим до ведома человека последствия нарушения законодательства. Если до гражданина совсем "не дойдет" и в течение года таких нарушений будет несколько, мы найдем вариант воздействия в виде подарка - штрафа. Мы будем карать с улыбкой, но жестко.

​ - Вы будете успевать разобраться с тем валом жалоб, который сейчас пойдёт? Штат у вас, мягко говоря, не раздут - всего 50 сотрудников.

​ - У нас маленькая, но очень активная команда, будем успевать, других вариантов нет.

​ - Как граждане узнают о результатах вшей работы, где увидят отчетность?

​ - Мы будем отчитываться и письменно, и устно и отвечать на вопросы граждан. Это обязательная часть работы.

​ - Сейчас разгоняется много фейков о "языковых патрулях". Как таким количеством сотрудников можно отпатрулировать Украину с ее немалой территорией?

- Будем считать, что это невидимые патрули, которые присутсивкют везде. Осталось разработать им летную форму - вот решаем, в брюках или в шортах их отправлять (смеется).

​ - Может, в шортах и на велосипедах, как во время предвыборной кампании известного украинского политика?

​ - Однозначно! Еще и с вилами!

Беседовала​ Янина Соколовская.

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