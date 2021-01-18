Коронавирус До завершения жесткого карантина всего неделя, но ситуация остается напряженной, - Максим Степанов

2021-01-18 14:44 84

Глава МОЗ Максим Степанов уверяет, что несмотря на снижение заболеваемости все равно нужно придерживаться всех правил карантина, ведь эпидемиологическая ситуация до сих пор напряженная.

"Ситуация с Covid-19 достаточно напряженная. Количество больных на достаточно высоком уровне и заставляет нас придерживаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами", - заявил министр здравоохранения Украины.

По его данным, за неделю, с 11 по 17 января 2021 года, в Украине было сделано 182 437 тестирований методом полимеразной цепной реакции, выявили 44 620 случаев заболевания Covid-19, в больницы попали 13 555 человек, а выписали из больниц 15 882 человека.

"На прошлой неделе было выявлено 44 620 случаев заболевания Covid-19 в целом по стране. В то же время количество ПЦР-тестов, а это основной диагностический метод для установления диагноза Covid-19, в стране было за неделю сделано 182 437. За прошедшую неделю было госпитализировано 13 555 человек, и это почти на полторы тысячи меньше, чем было на позапрошлой неделе. Также выросло количество выписанных – 15 882 человека, и это больше, чем на позапрошлой неделе", - сообщил Степанов.

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