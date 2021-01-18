Политика В Раде объяснили, почему возник тарифный кризис

2021-01-18 19:00 168

 

Низкая конкуренция на газовом рынке стала одной из причин тарифного кризиса. Такое мнение выразил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует Нафтогаз, на розничных - облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая - в принципе очень рискованна", - заявил Герус.

Вместе с тем он выразил мнение, что также ситуация усугубило резкое повышение цен на газ в Европе.

Помимо этого, по словам Геруса, повлияла на тарифы и холодная зима, из-за которой вырастут расходы населения на отопление. Также он подчеркнул, что повлиял на ситуацию и карантин - многие украинцы потеряли работу и доход и теперь не могут оплачивать подорожавшую коммуналку.

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