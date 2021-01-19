Коронавирус В немецкой глубинке обнаружили принципиально новый штамм китайского коронавируса

2021-01-19 14:11 91

В больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) обнаружили принципиально новый штамм китайского коронавируса. Данная мутация совершенно не похожа на выявленные ранее штаммы в ЮАР и Великобритании.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил директор больницы Гармиш-Партенкирхен Франк Нидербюль.

Как сообщает DW, пока неизвестно, насколько опасен новый штамм. Образцы 35-летней инфицированной  срочно отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для исследования. Уже после исследований станет известно, насколько опасна новая мутация коронавируса.

Напомним, за последние дни в Германии уровень новых случаев заражения уменьшился, а заполняемость отделений интенсивной терапии больными коронавирусом снизилась на 10-15%.

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