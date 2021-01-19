Коронавирус Цвет языка позволит обнаружить коронавирус

2021-01-19 20:00 98

Известно, что коронавирус сопровождается разнообразными симптомами, не совсем привычными и характерными для других респираторных заболеваний. Впрочем, если о потере обоняния и вкуса говорят уже давно, то теперь ученые заметили новый симптом – “коронавирусный язык”.

Эксперты, которых цитирует Huffpost, объясняют, как коронавирус может повлиять на внутреннюю часть рта и как распознать эти признаки.

Врачи и ученые также назвали неспецифические симптомы коронавируса. Эксперт по генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор считает, что у каждого 5-го больного COVID-19 наблюдаются менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. В частности, он опубликовал фотографию человека, у которого язык покрыт налетом и белыми пятнами.

«Сначала мы лечили это как кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем и замечаем, что становится лучше – обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса», – рассказывает эксперт.

Габриэль Скалли, президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Великобритании, тоже связал этот симптом с COVID-19.

Коронавирус очень проблематичен для лечения, поскольку он влияет на широкий спектр систем организма,

– сказал он.

К слову, ранее врачи предполагали, что инфекция может влиять на здоровье полости рта, ведь у некоторых пациентов после выздоровления от COVID-19 – ухудшалось состояние зубов или десен.

К слову, ранее врачи предполагали, что инфекция может влиять на здоровье полости рта, ведь у некоторых пациентов после выздоровления от COVID-19 – ухудшалось состояние зубов или десен.

Не всегда налет на языке – признак коронавируса, отмечает она. Иногда это проблема гигиены полости рта, которая не требует лечения.

Эксперт добавляет, что такие пятна обычно являются признаком того, что человек истощен. Кроме того, проблема может появиться у тех, кто принимает антибиотики или использует ингаляторы от астмы.

Налет на языке не дает гарантий, что пациент болен именно на COVID-19, поэтому нужно следить за другими симптомами, присущими этой болезни.

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