Коронавирус За сутки в Украине выздоровели 14 тыс человек, но каждый второй из новых случаев тяжелый

2021-01-20 11:42 77

За минувшие сутки в Украине выявлено 4383 новых случая Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Как сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов, за этот период госпитализировано - 2 011 человек; летальных случаев – 212; выздоровел – 14 501 лицо; осуществлено тестирований за сутки – 45 790 (в частности, методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).

В целом с начала пандемии в Украине: заболело - 1 млн 172 тыс 38 человек, но выздоровело уже более 900 тысяч.

Число зараженных коронавирусом за 24 часа в областях Украины :

  • Винницкая область – 178 случаев
  • Волынская область – 103 
  • Днепропетровская область – 157 
  • Донецкая область – 208 *
  • Житомирская область – 92 
  • Закарпатская область – 76 
  • Запорожская область – 423 
  • Ивано-Франковская область – 149 
  • Киевская область – 226
  • Киев – 606 
  • Кировоградская область – 39 
  • Луганская область – 76 *
  • Львовская область – 195 
  • Николаевская область – 114 
  • Одесская область – 223 
  • Полтавская область – 158 
  • Ровенская область – 111 
  • Сумская область – 103 
  • Тернопольская область – 120 
  • Харьковская область – 335 
  • Херсонская область – 48 
  • Хмельницкая область – 165 
  • Черкасская область – 200 
  • Черновицкая область – 198 
  • Черниговская область – 80 

*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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