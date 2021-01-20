Коронавирус За сутки в Украине выздоровели 14 тыс человек, но каждый второй из новых случаев тяжелый

2021-01-20 11:42 77

За минувшие сутки в Украине выявлено 4383 новых случая Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Как сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов, за этот период госпитализировано - 2 011 человек; летальных случаев – 212; выздоровел – 14 501 лицо; осуществлено тестирований за сутки – 45 790 (в частности, методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).

В целом с начала пандемии в Украине: заболело - 1 млн 172 тыс 38 человек, но выздоровело уже более 900 тысяч.

Число зараженных коронавирусом за 24 часа в областях Украины :

Винницкая область – 178 случаев

Волынская область – 103

Днепропетровская область – 157

Донецкая область – 208 *

Житомирская область – 92

Закарпатская область – 76

Запорожская область – 423

Ивано-Франковская область – 149

Киевская область – 226

Киев – 606

Кировоградская область – 39

Луганская область – 76 *

Львовская область – 195

Николаевская область – 114

Одесская область – 223

Полтавская область – 158

Ровенская область – 111

Сумская область – 103

Тернопольская область – 120

Харьковская область – 335

Херсонская область – 48

Хмельницкая область – 165

Черкасская область – 200

Черновицкая область – 198

Черниговская область – 80

*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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