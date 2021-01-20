За сутки в Украине выздоровели 14 тыс человек, но каждый второй из новых случаев тяжелый

За минувшие сутки в Украине выявлено 4383 новых случая Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.
Как сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов, за этот период госпитализировано - 2 011 человек; летальных случаев – 212; выздоровел – 14 501 лицо; осуществлено тестирований за сутки – 45 790 (в частности, методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998).
В целом с начала пандемии в Украине: заболело - 1 млн 172 тыс 38 человек, но выздоровело уже более 900 тысяч.
Число зараженных коронавирусом за 24 часа в областях Украины :
*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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