Коронавирус Трамп на прощание успел помиловать и смягчить наказание 143 нарушителям закона

2021-01-20 12:40 70

Президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных. Помилованы 73 человека, в отношении еще 70 – применена мера смягчения наказания. При этом личного адвоката Трампа Руди Джулиани в списках нет.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, среди помилованных есть и бывший советник Трампа Стивен Беннон, который был главным советником президента Трампа во время его кампании 2016 года, а впоследствии – старшим советником и главным стратегом Белого дома. Он завершил работу в администрации в августе 2017 года. Его обвинили в мошенничестве из-за кампании сбора средств в поддержку строительства стены на границе между США и Мексикой.

Также Трамп помиловал и предпринимателя Эллиотта Бройда. Он был обвинен в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, Бройд получил почти 6 млн долларов за то, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования в деле малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.

В список помилованных вошли бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, представитель штата Аризона Год Ренци и другие.

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