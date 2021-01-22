Умирающему от Covid-19 пациенту врачи подали большой бокал пива

Врачи одной из больниц региона Северо-Западная Англия выполнили последнюю волю умирающего от коронавирусной инфекции пациента и принесли ему пива, сообщает издание Daily Star.
Почетный секретарь Общества интенсивной терапии Великобритании доктор Шондипон Лаха рассказал журналистам, что умирающий перед смертью хотел лишь одного - выпить знаменитого ирландского стаута.
"Сотрудники больницы принесли ему пинту пива, и он выпил ее перед смертью", - говорится в статье.
Также медик рассказал, что исполнение воли умирающих от коронавируса - не единичный случай.
Часто медицинский персонал играет для пациентов музыку и держит их за руки перед смертью, так как родные не могут находиться с ними из-за опасности заражения китайским коронавирусом нового типа.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире