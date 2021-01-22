Коронавирус Умирающему от Covid-19 пациенту врачи подали большой бокал пива

2021-01-22 11:12 602

Врачи одной из больниц региона Северо-Западная Англия выполнили последнюю волю умирающего от коронавирусной инфекции пациента и принесли ему пива, сообщает издание Daily Star.

Почетный секретарь Общества интенсивной терапии Великобритании доктор Шондипон Лаха рассказал журналистам, что умирающий перед смертью хотел лишь одного - выпить знаменитого ирландского стаута.

"Сотрудники больницы принесли ему пинту пива, и он выпил ее перед смертью", - говорится в статье.

Также медик рассказал, что исполнение воли умирающих от коронавируса - не единичный случай.

Часто медицинский персонал играет для пациентов музыку и держит их за руки перед смертью, так как родные не могут находиться с ними из-за опасности заражения китайским коронавирусом нового типа.

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