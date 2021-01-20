Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Инаугурация Джозефа Байдена ОНЛАЙН: Сегодня власть в США официально переходит к новому президенту

2021-01-20 15:14 56

20 января в Вашингтоне состоится официальная церемония инаугурации 78-летнего Джо Байдена, избранного сорок шестым президентом США. После присяги власть в стране перейдет от Дональда Трампа к новому президенту.

Традиционного для таких случаев парада на Пенсильвания-авеню не будет, Национальную аллею закроют для публики, как и район у Капитолия.

Также отменен гражданский парад от Капитолия к Белому дому: его заменили виртуальным "Парадом по всей Америке". Будут включения в эфир разных выступлений по США. Белый дом также проведет первое в истории курируемое включение для молодых американцев.

У Байдена попросили людей не приезжать на шоу из-за карантинных ограничений. Те немногие, кто будет присутствовать лично, сдадут экспресс-тесты на коронавирус, после чего пройдут на трибуну для гостей. Для безопасности на церемонию инаугурации перебросили 25 000 бойцов Национальной гвардии США. Каждый из них ранее прошел тщательную спецпроверку спецслужбами.

Полуторчасовое шоу Celebrating America будет вести актер Том Хэнкс. Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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