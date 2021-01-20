ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ БАЙДЕНА - УСПОКОЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ Янина Соколовская
2021-01-20 19:52 1566
Первая президентская речь Байдена походила на выступление протестантского пастора перед подготовленной аудиторией: стандартные тезисы, идущие по кругу в границах штампов вроде "послания миру" и "наследия, которое мы оставим детям". И даже объявленный Байденом АМИНЬ не исправил эту заштампованность.
А если говорить о смыслах, то их можно разделить на позитивные (перспективы) и негативнве (угрозы).
ПОЗИТИВНЫЕ
Единство и его необходимость
Президент - для всех американцев
Рост среднего класса
Поиски общей истории и веры, добропорядочного соседства
Снижение градуса конфликта
Неизбежность побед, потому что США всегда побеждали
Необходимость достижения баланса в обществе
Реальность невозможного - впервые женщина избрана вице-президентом США, и это шаг к победе
Путь безопасности, с которого США не собьют никогда
США остаются союзниками всех, кто выступает за мир и прогресс.
НЕГАТИВНЫЕ
Борьба с ковидом
расизмом
негативизмом
с угрозой хаоса.
Эта 15-минутная речь не дала понимания о первых шагах Байдена, но стала рамкой для обещанной всем, без исключения, американцам спокойной жизни. В эту рамку каждый неизбежно запакует свои личные мечты. И никто не уйдет обиженным. А на этом - АМИНЬ.