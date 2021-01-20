ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ БАЙДЕНА - УСПОКОЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ Янина Соколовская

2021-01-20 19:52 1566

Первая президентская речь Байдена походила на выступление протестантского пастора перед подготовленной аудиторией: стандартные тезисы, идущие по кругу в границах штампов вроде "послания миру" и "наследия, которое мы оставим детям". И даже объявленный Байденом АМИНЬ не исправил эту заштампованность.

А если говорить о смыслах, то их можно разделить на позитивные (перспективы) и негативнве (угрозы).

ПОЗИТИВНЫЕ

Единство и его необходимость

Президент - для всех американцев

Рост среднего класса

Поиски общей истории и веры, добропорядочного соседства

Снижение градуса конфликта

Неизбежность побед, потому что США всегда побеждали

Необходимость достижения баланса в обществе

Реальность невозможного - впервые женщина избрана вице-президентом США, и это шаг к победе

Путь безопасности, с которого США не собьют никогда

США остаются союзниками всех, кто выступает за мир и прогресс.

НЕГАТИВНЫЕ

Борьба с ковидом

расизмом

негативизмом

с угрозой хаоса.

Эта 15-минутная речь не дала понимания о первых шагах Байдена, но стала рамкой для обещанной всем, без исключения, американцам спокойной жизни. В эту рамку каждый неизбежно запакует свои личные мечты. И никто не уйдет обиженным. А на этом - АМИНЬ.