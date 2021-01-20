Политика Стало известно, что ждет Украину после инаугурации Байдена

2021-01-20 17:30 133

Президент США, и это было очевидно всегда, он в основном контактирует и нацелен на самые ключевые мировые точки, а это значит, что большие интересы и большое внимание Байдена будет приковано к Украине. Об этом рассказал адвокат и аналитик «Kyivstratpro» Алексей Бебель.

По мнению нашего собеседника, загадывать, какая будет политика США в отношении Украины, можно, конечно, исходя из тех вопросов, которые ранее при демократах были здесь, но нужно сказать, что и при Трампе политика была, в принципе, такая же практически.

«Могут быть разные варианты. Первый вариант — будет больший нажим на наши органы власти по различным направлениям. В первую очередь это касается борьбы с коррупцией и защиты тех антикоррупционных структур, которые здесь посоздавали. Это преимущественно всегда было. Ну а дальше, может быть, будет пересмотрено отношение к экономической поддержке Украины с точки зрения того, чтобы дать возможность экономически развиваться и, соответственно, снабжать финансовым ресурсом для этого. А может быть, и совершенно другое, не исключено и такое развитие событий, как просто какие-то политические контакты, политическая поддержка, но без особого упора на экономику», - разъяснил аналитик.

Что же касается разговоров о том, что Байден вице-президент и Байден президент - это разные люди и может быть разное отношение к Украине, то на этот счет наш собеседник отвечает следующее: «Скорее всего, что те, кто так говорит, имеют для этого определенные рациональные предпосылки, которые заключаются в том, что когда вице-президент, то понятно, что человек не на первой роли в государстве, и он делает то и на тех направлениях, которые ему определяет президент. А если человек президент, то, поскольку на данный момент США являются самым мощным государством на земном шаре, то и приоритеты у него совершенно другие. Уровень встреч и интересов будет гораздо более высоким, это просто аксиома. Плюс надо учитывать и те события, которые происходили в 2018-2019 годах по тем скандалам, которые были».

«Ну и потом, президент США, и это было очевидно всегда, он в основном контактирует и нацелен на самые ключевые мировые точки. Понятно, что это страны Большой двадцатки, это уровень общения для такого руководителя. Поэтому я не думаю, что его большие интересы и большое внимание будет приковано к Украине. Хотя, в любом случае, будет приковано, потому что он нашу страну знает, имел неоднократное общение, и, в принципе, что так или иначе все равно она не выпадет из поля его внимания», - резюмировал наш собеседник адвокат Алексей Бебель.

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