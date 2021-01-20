Экономика Беларусь перекрыла транзит российской нефти в ЕС для перекачки из Одессы

2021-01-20 14:12 133

Беларусь перекрыла транзит российской нефти по участку нефтепровода Дружба до 22 января. 

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка Дружбы) до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь" – сообщил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин.

Напомним, нефтепровод Дружба берет свое начало в Самарской области РФ, проходит через Брянск. Далее он разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Телефонные минеры сообщили о минировании почти двухсот детсадов Одессы

2021-01-20 12:14 77

Есть реакция высшего руководства ЕС на арест в аэропорту оппозиционера Навального

2021-01-18 09:38 147

За Украину вступились более 10 стран ЕС: Еврокомиссию просят поделиться вакцинами

2021-01-06 21:30 259

В МИД пояснили, почему украинцы не могут свободно передвигаться по миру

2020-12-31 11:40 1197

Еще новости в разделе "Экономика"

Беларусь перекрыла транзит российской нефти в ЕС для перекачки из Одессы

2021-01-20 14:12 133

Эксперты ожидают курс доллара на уровне до 29,5 грн в 2021 году

2021-01-14 22:00 175

Доллар обвалится в ближайшее время, украинцев предупредили о новом курсе

2021-01-11 17:00 476

Госбюджет-2021: ответы на основные вопросы о жизни в кредит, курсе валют, инфляции и росте цен

2021-01-08 19:30 427
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Беларусь перекрыла транзит российской нефти в ЕС для перекачки из Одессы 2021-01-20 14:12 133
Эксперты ожидают курс доллара на уровне до 29,5 грн в 2021 году 2021-01-14 22:00 175
Доллар обвалится в ближайшее время, украинцев предупредили о новом курсе 2021-01-11 17:00 476
Госбюджет-2021: ответы на основные вопросы о жизни в кредит, курсе валют, инфляции и росте цен 2021-01-08 19:30 427