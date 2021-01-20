Экономика Беларусь перекрыла транзит российской нефти в ЕС для перекачки из Одессы

2021-01-20 14:12 133

Беларусь перекрыла транзит российской нефти по участку нефтепровода Дружба до 22 января.

"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка Дружбы) до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь" – сообщил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин.

Напомним, нефтепровод Дружба берет свое начало в Самарской области РФ, проходит через Брянск. Далее он разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

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