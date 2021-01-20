Коронавирус Ляшко анонсировал введение паспортов вакцинации от COVID19

2021-01-20 19:30 294

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране готовятся к введению паспортов вакцинации от коронавируса COVID19.

Об этом он сказал в интервью «Украина 24».

При этом Ляшко подчеркнул, что пока всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

«Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках», – объяснил он.

Кроме того, Ляшко рассказал, что правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

Ранее «Хвиля» писала, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что закупать вакцины от коронавируса для Украины будет не украинское предприятие, а Британское закупочное агентство Crown Agents.

Кроме того, он сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует в середине февраля. На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство не планирует продлевать «зимний» локдаун, но Украина вернется к ограничениям «оранжевой» зоны.

Он также подчеркнул, что карантин в 2021 году быстро не закончится и оснований для его снятия ограничений нет, так как Украина открыта для Европы, где коронавирус стремительно распространяется.

Также сообщалось, что Ляшко отреагировал на данные о подпольной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине. Он считает фейковой информацию о подпольной вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения занялась изучением вопроса об использовании паспортов вакцинации для путешественников.

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