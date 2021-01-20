Коронавирус фото + видео Инаугурация Джо Байдена, все подробности: "Не похожа ни на одну предыдущую церемонию"

2021-01-20 20:18 224

ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ БАЙДЕНА - УСПОКОЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ

Сегодня, 20 января, в США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена

Первой вступила в должность вице-президента США Камала Харрис из команды Байдена. Она стала первой женщиной на этой должности в истории США.

Затем принял присягу и сам Джо Байден. Таким образом, он официально вступил в должность президента США.

В своей речи новый президент США назвал этот день «днем Америки и демократии». Он напомнил о штурме Капитолия, который всколыхнул США ранее, и подчеркнул, что эти события только подтвердили ценность демократии.

«Мы снова узнали, что демократия ценна. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», - заявил Байден.

Из-за пандемии и повышенных мер безопасности церемония не похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

Гимн США на церемонии исполнила популярная американская певица Леди Гага.

Байден принес присягу перед небольшим собранием людей. Людей призвали оставаться дома, и 200 тысяч билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

Как и большинство его предшественников за последние 200 лет, Джо Байден приносил присягу у здания Капитолия (с 1980-х церемония проходит на ступенях возле западного фасада). Вместе с ним к присяге приведена Камала Харрис — первая женщина вице-президент в истории США.

Трамп, которому в Сенате грозит второй процесс импичмента за его роль в беспорядках, станл первым действующим президентом с 1869 года, не будет присутствовать на инаугурации.

А вот бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон присутствовали на инаугурации. Единственный оставшийся в живых президент, 96-летний Джимми Картер, который провел пандемию в основном дома в Джорджии, не будет присутствовать, но передал Байдену «наилучшие пожелания».

По слоловам историков, в современную политическую эпоху еще не было инаугурации при таких экстремальных обстоятельствах. При этом берется во внимание инаугурация Авраама Линкольна во время Гражданской войны и на присягу Франклина Рузвельта во время Великой депрессии, как последние примеры инаугурации на фоне такого уровня разногласий и неопределенности.

В день инаугурации в Вашингтоне была размещена 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.

Движение транспорта в Вашингтоне резко ограничили. Национальная аллея, обычно является местом массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, будет закрыта.

Байден использовал ту же семейную Библию, которую он использовал дважды, когда приходил к присяге как вице-президент, и семь раз как сенатор от Делавэра.

Книга толщиной в несколько дюймов, которую его покойный сын Бо также использовал, когда принимал присягу в качестве генерального прокурора Делавэра, была «семейной реликвией» с 1893 года, и «там все важные даты», говорил Байден ранее.

Избранный президент выступил с западного фасада Капитолия США, заявив, что он "не боится" появляться на публике. На восточном фасаде Капитолия пройдет "Обзорная конференция" - традиция, охватывающая все роды вооруженных сил, на которой новый главнокомандующий проверяет готовность войск.

Инаугурация проходила с участием звезд. Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации.