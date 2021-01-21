Коронавирус В Украине снова быстро растет число новых случаев заражения коронавирусом

2021-01-21 13:48 56

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 5 583 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших граждан в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за прошедшие 24 часа госпитализировано - 1 811 человек; летальных случаев – 241; выздоровел – 13 981 человек; осуществлено тестированний за сутки – 41 597 (в частности, методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093). 

В целом за время пандемии в Украине: заболели - 1 177 621 человек, выздоровели - 914 730 украинцев,  проведено ПЦР-тестированний - 6 034 418. Увы, 21 499 случаев заражения закончились летально.

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