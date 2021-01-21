Коронавирус Как будут работать вузы, школы и детсады после локдауна: МОН объяснило

2021-01-21 22:00 175

С 25 января часть карантинных ограничений, введенных на время январского локдауна, снимается, однако, введенные ранее ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений остаются. Что и в дальнейшем будет запрещено, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные постановлением Кабмина от 9 декабря", - указали в МОН.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

В то же время дополнительные ограничения для учебных заведений, установленные на период 8-24 января, теряют силу и "не будут действовать с 25 января", добавили в МОН.

Также в ведомстве напомнили, что во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в вузах с государства со значительным распространением COVID-19. Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из ОРДЛО и оккупированного Крыма. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Напомним, в период 8-24 января ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

Также напомним, выпускникам школ пообещали частичный выход из дистанционки после локдауна.

На данный момент в Украине действует жесткий карантин - с 8 по 24 января. А с 19 декабря вводили новые карантинные ограничения - по всей территории Украины правила "оранжевой" зоны.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля. После "локдауна" страна должна вернуться к ограничениям, которые действовали до него, а в целом адаптивный карантин рассматривают возможность продлить до 31 марта.

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