За сутки в Украине выздоровели от Covid-19 в три раза больше граждан, чем заразились
2021-01-22 09:39 84
В Украине за прошедшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев заражения в Киеве, Запорожской, Львовской и Харьковской областях.
Так общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло 1 млн 182 тыс 969 . Выздоровели за сутки 14 239 украинцев (всего - 928 тыс 969).
Число новых случаев Covid-19 в областях за последние 24 часа:
- Винницкая область - 162
- Волынская область - 135
- Днепропетровская область - 414
- Донецкая область - 266
- Житомирская область - 152
- Закарпатская область - 142
- Запорожская область - 350
- Ивано-Франковская область - 226
- Киевская область - 313
- Киев - 507
- Кировоградская область - 28
- Луганская область - 67
- Львовская область - 370
- Николаевская область - 275
- Одесская область - 287
- Полтавская область - 192
- Ровенская область - 160
- Сумская область - 123
- Тернопольская область - 113
- Харьковская область - 300
- Херсонская область - 81
- Хмельницкая область - 134
- Черкасская область - 195
- Черновицкая область - 217
- Черниговская область - 139
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