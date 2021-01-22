Коронавирус За сутки в Украине выздоровели от Covid-19 в три раза больше граждан, чем заразились

2021-01-22 09:39 84

В Украине за прошедшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев заражения в Киеве, Запорожской, Львовской и Харьковской областях.

Так общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло 1 млн 182 тыс 969 . Выздоровели за сутки 14 239 украинцев (всего - 928 тыс 969).

Число новых случаев Covid-19 в областях за последние 24 часа:

Винницкая область - 162

Волынская область - 135

Днепропетровская область - 414

Донецкая область - 266

Житомирская область - 152

Закарпатская область - 142

Запорожская область - 350

Ивано-Франковская область - 226

Киевская область - 313

Киев - 507

Кировоградская область - 28

Луганская область - 67

Львовская область - 370

Николаевская область - 275

Одесская область - 287

Полтавская область - 192

Ровенская область - 160

Сумская область - 123

Тернопольская область - 113

Харьковская область - 300

Херсонская область - 81

Хмельницкая область - 134

Черкасская область - 195

Черновицкая область - 217

Черниговская область - 139

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