Коронавирус За сутки в Украине выздоровели от Covid-19 в три раза больше граждан, чем заразились

2021-01-22 09:39 84

В Украине за прошедшие сутки выявили 5348 новых случаев коронавируса. Наибольшее число новых случаев заражения в Киеве, Запорожской, Львовской и Харьковской областях.

Так общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло  1 млн 182 тыс 969 . Выздоровели за сутки 14 239 украинцев (всего - 928 тыс 969).

Число новых случаев Covid-19 в областях за последние 24 часа:

  • Винницкая область - 162
  • Волынская область - 135
  • Днепропетровская область - 414
  • Донецкая область - 266
  • Житомирская область - 152
  • Закарпатская область - 142
  • Запорожская область - 350
  • Ивано-Франковская область - 226
  • Киевская область - 313
  • Киев - 507
  • Кировоградская область - 28
  • Луганская область - 67
  • Львовская область - 370
  • Николаевская область - 275
  • Одесская область - 287
  • Полтавская область - 192
  • Ровенская область - 160
  • Сумская область - 123
  • Тернопольская область - 113
  • Харьковская область - 300
  • Херсонская область - 81
  • Хмельницкая область - 134
  • Черкасская область - 195
  • Черновицкая область - 217
  • Черниговская область - 139

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